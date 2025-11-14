Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kiwi Gold dan Kiwi Hijau, Mana yang Bagus untuk Kesehatan?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |15:29 WIB
Kiwi Gold dan Kiwi Hijau, Mana yang Bagus untuk Kesehatan?
Kiwi Gold dan Kiwi Hijau, Mana yang Bagus untuk Kesehatan?
JAKARTA - Buah kiwi yang beredar di pasaran terbagi dalam dua jenis, yaitu kiwi emas (gold) dan kiwi hijau. Lalu, manakah yang lebih bagus untuk kesehatan?

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kiwi pada malam hari dapat membantu menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon yang muncul saat tubuh mengalami stres.

Kiwi Gold dan Kiwi Hijau, Mana yang Bagus untuk Kesehatan? (Foto: Freepik)

(Foto: freepik) 

Hadirnya kortisol menjadi penyebab sulit tidur. Kortisol membuat jantung berdebar dan perasaan gelisah. Kiwi dapat membantu mengimbanginya secara alami. Selain itu, buah ini memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah.

Pada dasarnya, baik kiwi gold maupun kiwi hijau sama-sama memiliki kandungan yang baik dan bermanfaat untuk memberikan tidur berkualitas. Berikut ini penjelasannya seperti dilansir dari laman Vogue, Sabtu (15/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
