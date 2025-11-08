Nikita Willy: Dulu Ibu Bilang Ingin Ambil Rasa Sakitku, Sekarang Aku Mengerti Artinya

Nikita Willy: Dulu Ibu Bilang Ingin Ambil Rasa Sakitku, Sekarang Aku Mengerti Artinya. (Foto: IG Nikita Willy)

JAKARTA - Nikita Willy membagikan pengalamannya sebagai ibu. Dia menyatakan, baru memahami apa yang dikatakan sang Ibunda setelah dia menjadi ibu.

Namun anaknya Issa Xander mengalami situasi tidak mau makan minum dan tidak buang air kecil. Kejadian terjadi saat keluarga bahagia itu akan berlibur ke Jepang. Walhasil anak itu dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) jelang keberangkatannya.

"My mom used to say, “I wish I could take your pain. Now I know exactly how that feel," ujar Nikita dikutip dari IG nikitawillyofficial94, Sabtu (8/11/2025).

Kurang lebih artinya adalah "Ibuku pernah bilang ‘aku harap bisa mengambil rasa sakitmu'. Sekarang aku tahu persis perasaannya," ujar istri dari Indra Priawan Djokosoetono, cucu pendiri Blue Bird Group.

Menurutnya, melihat anak sakit merupakan hal yang membuatnya memiliki perasaan yang tidak enak itu dan sulit untuk dijelaskan. "Please stay healthy, my love. Watching you sick breaks me in ways I can't explain," ucapnya.