Maher Zain Tak Sabar Makan Rendang, Coto Makassar dan Ubi Cilembu

JAKARTA - Penyanyi asal Swedia, Maher Zain, siap menggelar konser tur di tiga kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Rangkaian tur Maher Zain akan dimulai di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 9 November 2025 mendatang.

Maher menilai, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah fans terbesar.

"Asia Tenggara pada umumnya selalu menjadi pendukung terbesar di seluruh dunia. Indonesia pastinya adalah yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara," kata Maher Zain.

Maher Zain cukup terenyuh ketika mengetahui lagu-lagu hitsnya kerap menghiasi momen para fans di Indonesia.

"Saya rasa yang menghubungkan kita adalah Islam, pastinya, dan cinta terhadap Islam. Dan saya pikir itulah mengapa, Anda tahu, lagu-lagu saya, Anda tahu, ada di mobil Anda, di rumah Anda, Anda tahu, saat Anda ingin menidurkan anak-anak Anda dan di pernikahan dan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah hal yang indah," lanjutnya.

Selain itu, Maher Zain juga tak sabar menyantap sejumlah makanan khas Nusantara seperti Ubi Cilembu, Rendang, hingga Sate.

"Saya suka, saya suka rendang daging sapi. Semua orang tahu saya juga suka Ubi Cilembu. Itu seperti kentang, Anda tahu. Rendang, dan sate, saya juga suka sate," jelas pelantun Ya Nabi tersebut.

"Semua orang di Indonesia tahu saya suka ubi cilembu. Bahkan di TV, suatu kali saya sedang wawancara di TV, mereka membawakan saya Ubi Cilembu di TV," sambungnya.