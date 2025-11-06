Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |14:02 WIB
Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia
Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia. (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Chef asal Indonesia, Alfan Musthafa, berhasil menyabet gelar bergengsi Queensland Professional Chef of the Year 2025 pada ajang Food & Hospitality Queensland di Australia. Persaingan dalam kompetisi tersebut berlangsung sengit selama dua hari penuh.

Alfan pun menunjukkan kreativitas dan keahliannya lewat menu yang memadukan masakan Indonesia dan sentuhan fine dining modern. Untuk hidangan utama, ia mengolah khas kuliner Indonesia yakni Sate Maranggi.

Sate Maranggi banyak kita jumpai di daerah Purwakarta. Hidangan khas sunda ini terbuat dari daging sapi yang dipotong-potong dan dibalur dengan bumbu bakar khusus. 

Semakin nikmat disajikan bersama lontong atau nasi timbel. Berikut ini resep Sate Maranggi yang bisa Anda coba buat sendiri di rumah:

Resep Sate Maranggi (12 tusuk)

Bahan:
300 gr daging has dalam
Bumbu halus:
6 siung bawang putih
10 siung bawang merah
3 cm lengkuas, iris
2 sdt ketumbar, sangrai
3 sdm air asam jawa
4 sdm Kecap 
1 sdm gula merah
1 sdt garam
1 sdt merica
½ sdt kaldu jamur

 

Halaman:
1 2
      
