Prioritaskan Anak, Acha Septriasa Belum Pikirkan Cari Pasangan Baru

JAKARTA - Pasca perceraian adalah suatu momen untuk refleksi diri dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Proses itu pun dilakukan oleh selebritis Acha Septriasa.

Setelah Acha Septriasa memutuskan bercerai dari Vicky Kharisma terungkap. Keduanya telah resmi berpisah pada Mei 2025 lalu dan menggemparkan publik.

Setelah kembali melajang, mengaku tak buru-buru memikirkan soal pasangan baru. Justru, Acha kini tengah fokus pada masa depan anak semata wayangnya, Brigia Kalina Kharisma.

Menurutnya, prioritas sang anak adalah hal yang utama dan menjadi konsennya setelah berpisah dari Vicky.

“Ternyata aku baru tahu aku tuh sebegitunya memprioritaskan anakku. Dalam hal keberlangsungan mentalnya dia, kehidupannya dia di sekolah, tempat tinggal dia, aku tuh sangat concern sama itu,” ungkap Acha dalam kanal YouTube, Denny Sumargo, Rabu (5/11/2025).

Fokusnya Acha dengan masa depan sang anak ini membuatnya merasa ragu untuk mencari pasangan baru. Ia menjelaskan kini mencari pria lain untuk menjadi teman hidupnya membutuhkan kriteria yang lebih, melihat kini ia memiliki masa depan untuk anaknya.