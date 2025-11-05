Berapa Usia Sabrina Alatas? Ini Profil Lengkapnya

JAKARTA – Berapa usia Sabrina Alatas? Ini profil lengkapnya. Nama Sabrina Alatas menjadi perbincangan usai terseret kasus perselingkuhan dengan Hamish Daud.

Sabrina Alatas disebut sebagai selingkuhan Hamish dan dikaitkan sebagai penyebab perceraian Raisa.

Sabrina Alatas, yang lebih akrab disapa Sasha, berusia 29 tahun. Sabrina diduga menjadi selingkuhan Hamish setelah ditemukannya tangkapan layar di aplikasi Pinterest.

Dalam aplikasi tersebut, Hamish ditandai di pin Pinterest yang berisi gambar beberapa desain rumah dan diberi judul “FUTURE HOUSE” yang disimpan oleh akun bernama Sabrina Alatas.

Setelah bukti itu ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Sabrina Alatas kemudian dikuliti oleh netizen. Seperti dalam unggahan akun X @dearpupies, terdapat tangkapan layar akun Instagram Sabrina Alatas bernama @sab_sash yang mengikuti akun Instagram Hamish Daud.

Postingan itu juga turut mengunggah momen kebersamaan, di mana Hamish dan Sabrina berada dalam satu potret yang sama yang diunggah oleh akun Instagram @jayalatas. Beredarnya foto tersebut lantas memperkuat dugaan perselingkuhan di antara keduanya.

Paras Sabrina memang sekilas mirip dengan Raisa, sehingga warganet juga mengaitkan lagu terbaru Raisa berjudul “Pengganti Aku” dalam album Ambivert, yang diduga mewakili isi hati Raisa. Dalam lirik lagu itu disebut, “Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali denganku.”

(Kurniasih Miftakhul Jannah)