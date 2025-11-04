Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud

JAKARTA - Kabar perselingkuhan yang dilakukan aktor Hamish Daud pada penyanyi Raisa masih menjadi perbincangan netizen. Hamish diduga berselingkuh dengan chef, Sabrina Alatas, usai netizen diduga menemukan bukti lewat aplikasi Pinterest.

Di tengah kabar ini, video lama Raisa viral dan menjadi pembicaraan. Video TikTok pelantun Kali Kedua itu menampilkan momen Raisa yang tengah memasak di dapur.

“This is cooking,” tulis Raisa.

Video Raisa memasak ini dikompilasi dengan momen dirinya melakukan rekaman musik. Raisa seolah menyampaikan pesan bahwa bermusik juga merupakan bagian dari ‘memasak’ versinya. Terlihat Raisa begitu fokus saat berada di studio dan menggarap karya lagunya.

Video yang diunggah tahun 2024 lalu sontak menjadi perbincangan warganet. Netizen menduga Raisa mulai mengisyaratkan adanya perselingkuhan Hamish dari video memasak ini. Hal itu lantaran sosok Sabrina merupakan seorang chef, sehingga dugaan perselingkuhan semakin kuat.

“Maaf Raisa, kita telat sadarnya,” tulis akun @ce****.

“Kayak sinyal udah tahu,” sambung @ou*****.