Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |06:10 WIB
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral pasangan ini menggelar pernikahan di bioskop. Pasangan suami istri viral di TikTok karena memiliki tema pernikahan yang unik.

Jika biasanya pernikahan digelar di gedung atau rumah, yang ini berbeda. Akun TikTok @deydoy membagikan pengalamannya mengadakan akad dan resepsi pernikahan dengan konsep bioskop.

“Tamu duduk nyaman, enggak pegel berdiri, dapat bonus lighting super cakep, dan bisa kasih spotlight untuk bride pas turun tangga,” tulisnya, dikutip Rabu (5/11/2025).

Konsep pernikahan ala bioskop ini pun menarik perhatian banyak netizen. Banyak yang memuji karena idenya unik bahkan tak pernah ada.
Namun tak sedikit juga yang penasaran dengan biaya yang dikeluarkan pengantin saat pernikahan, sebab mengadakan pesta pernikahan dengan konsep unik pasti membutuhkan dana yang tak sedikit.

“Makanannya disediakan buffet dari hotel, total biayanya kurang lebih Rp200 juta untuk 300 pax (menikah tahun 2023),” tambahnya.

Postingan ini pun ramai dengan beragam komentar, di antaranya:

“Berasa nonton teater ya,” tulis akun @oll****.
“Yang jelas ini bukan budget saya,” tulis @mrl***.**
“Enggak bisa, keluarga gue sekampung,” tambah @apa**.**

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement