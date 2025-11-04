Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater

JAKARTA – Viral pasangan ini menggelar pernikahan di bioskop. Pasangan suami istri viral di TikTok karena memiliki tema pernikahan yang unik.

Jika biasanya pernikahan digelar di gedung atau rumah, yang ini berbeda. Akun TikTok @deydoy membagikan pengalamannya mengadakan akad dan resepsi pernikahan dengan konsep bioskop.

“Tamu duduk nyaman, enggak pegel berdiri, dapat bonus lighting super cakep, dan bisa kasih spotlight untuk bride pas turun tangga,” tulisnya, dikutip Rabu (5/11/2025).

Konsep pernikahan ala bioskop ini pun menarik perhatian banyak netizen. Banyak yang memuji karena idenya unik bahkan tak pernah ada.

Namun tak sedikit juga yang penasaran dengan biaya yang dikeluarkan pengantin saat pernikahan, sebab mengadakan pesta pernikahan dengan konsep unik pasti membutuhkan dana yang tak sedikit.

“Makanannya disediakan buffet dari hotel, total biayanya kurang lebih Rp200 juta untuk 300 pax (menikah tahun 2023),” tambahnya.

Postingan ini pun ramai dengan beragam komentar, di antaranya:

“Berasa nonton teater ya,” tulis akun @oll****.

“Yang jelas ini bukan budget saya,” tulis @mrl***.**

“Enggak bisa, keluarga gue sekampung,” tambah @apa**.**

(Kurniasih Miftakhul Jannah)