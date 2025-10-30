Zaskia Sungkar dan Irwansyah Gender Reveal, Its a Boy!

JAKARTA - Zaskia Sungkar dan Irwansyah tengah berbahagia karena kembali hamil anak kedua. Pasangan artis ini pun membagikan kabar bahwa anak yang dikandungnya adalah laki-laki.

"Here we go again insya Allah ???????? #itsaboy," ujar Zaskia, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (30/10/2025).

Diketahui, Zaskia dan Irwansyah menikah pada 15 Januari 2011. Setelah menanti sekitar 10 tahun, melalui program bayi tabung anak pertama mereka lahir pada 30 Maret 2021 dan diberi nama Ukkasya Muhammad Syahki.

Zaskia Sungkar dan suaminya Irwansyah memiliki anak adopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Humaira.

Zaskia dalam postingan sebelumnya menyebut Humaira, anak shalehah. Untuk memperkuat ikatan keluarga dan agar status mahram terpenuhi, Zaskia telah menjalani program induksi laktasi agar bisa menyusui Humaira.

(Rani Hardjanti)