Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Zaskia Sungkar dan Irwansyah Gender Reveal, Its a Boy!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |15:02 WIB
Zaskia Sungkar dan Irwansyah <i>Gender Reveal</i>, <i>Its a Boy</i>!
Zaskia Sungkar dan Irwansyah Gender Reveal, Its a Boy! (Foto: IG Zaskia Sungkar)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Sungkar dan Irwansyah tengah berbahagia karena kembali hamil anak kedua. Pasangan artis ini pun membagikan kabar bahwa anak yang dikandungnya adalah laki-laki. 

"Here we go again insya Allah ???????? #itsaboy," ujar Zaskia, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (30/10/2025). 

zaskia

Diketahui, Zaskia dan Irwansyah menikah pada 15 Januari 2011. Setelah menanti sekitar 10 tahun, melalui program bayi tabung anak pertama mereka lahir pada 30 Maret 2021 dan diberi nama Ukkasya Muhammad Syahki. 

Zaskia Sungkar dan suaminya Irwansyah memiliki anak adopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Humaira. 

Zaskia dalam postingan sebelumnya menyebut Humaira, anak shalehah.  Untuk memperkuat ikatan keluarga dan agar status mahram terpenuhi, Zaskia telah menjalani program induksi laktasi agar bisa menyusui Humaira. 

(Rani Hardjanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/629/3196011//hanggini-0MNI_large.jpg
Hanggini dan Luthfi Aulia Umumkan Hamil Rainbow Baby, Ini Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/629/3194939//annisa-GXuy_large.jpg
Annisa Pohan Hamil Anak ke-2 di Usia 44 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305//sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192132//viral-tEwy_large.jpg
Viral Guru Temukan Testpack Positif di Sekolah, Siswa Dites Gegara Tak Ada yang Mengaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/629/3191799//hamil-cs2W_large.jpg
Ibu Hamil Punya Risiko Depresi dan Kurang Nutrisi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/629/3191647//al_ghazali-racV_large.jpg
Al Ghazali Makin Protektif Jaga Istri Jelang Kelahiran Anak Perempuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement