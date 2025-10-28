Dilan Janiyar Ubah Image Jadi 'Lebih Hot' hingga Dihujat Netizen, Ternyata Ini Alasannya

Dilan Janiyar Ubah Image Jadi 'Lebih Hot' hingga Dihujat Netizen, Ternyata Ini Alasannya (Foto: Instagram)

JAKARTA – Selebgram Dilan Janiyar tengah menjadi sorotan publik setelah tampil dengan gaya baru yang lebih berani dan seksi. Padahal sebelumnya, Dilan dikenal dengan persona yang lucu, menggemaskan, dan apa adanya.

Perubahan ini membuat banyak warganet menganggap Dilan berubah drastis pasca perceraiannya dengan sang mantan suami, Safno.

Namun ternyata, perubahan penampilan Dilan tak lepas dari proyek film terbarunya yang berjudul Sosok Ketiga: Lintrik. Dalam film bergenre horor tersebut, Dilan dikabarkan berperan sebagai karakter yang sensual.

Saat menghadiri Gala Premiere film itu, Dilan tampil memukau dalam balutan gaun merah yang mencuri perhatian.

Seorang reviewer TikTok, @egiismemet1, menyebut Dilan tampil cukup berani dalam beberapa adegan film tersebut. Hal itu pun membuat netizen mulai memahami alasan di balik perubahan penampilan Dilan akhir-akhir ini.

“Pantesan akhir-akhir ini gayanya beda. Ternyata lagi bangun karakter di film biar orang nangkep sisi ‘hot’-nya, bukan cuma Dilan yang gemas,” tulis akun @chindyyyy.

“Jadi selama ini dia lagi membangun karakter yang diperanin,” tambah akun @fptr.