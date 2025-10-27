Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:16 WIB
Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB
Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB (Foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA – Brigadir Renita Rismayanti menjadi Polwan pertama asal Indonesia yang meraih penghargaan bergengsi United Nations Woman Police Officer of The Year 2023 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia melalui Misi PBB di Republik Afrika Tengah.

Brigadir Renita merupakan anggota Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Ia lahir di Magelang pada 28 Oktober 1996, dan dikenal sebagai sosok muda yang berprestasi serta berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian di kancah internasional.

Dalam Misi Perdamaian MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic), Renita bertugas sebagai Crime Database Officer. Selama penugasannya, ia berperan penting dalam mengembangkan Database Criminal Internal Security Force dan UNPOL Case Management Platform—dua inovasi digital yang digunakan untuk memetakan titik rawan kejahatan serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kontribusi tersebut diakui dunia internasional sebagai langkah signifikan dalam memperkuat stabilitas dan keamanan masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah.

Ucapan selamat dan apresiasi juga datang dari Jacquilline O’Neill, Duta Besar Kanada untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Dalam pesannya, O’Neill memuji dampak nyata kerja Brigadir Renita di MINUSCA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172/helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement