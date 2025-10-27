Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB

Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB (Foto: Polri)

JAKARTA – Brigadir Renita Rismayanti menjadi Polwan pertama asal Indonesia yang meraih penghargaan bergengsi United Nations Woman Police Officer of The Year 2023 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia melalui Misi PBB di Republik Afrika Tengah.

Brigadir Renita merupakan anggota Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Ia lahir di Magelang pada 28 Oktober 1996, dan dikenal sebagai sosok muda yang berprestasi serta berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian di kancah internasional.

Dalam Misi Perdamaian MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic), Renita bertugas sebagai Crime Database Officer. Selama penugasannya, ia berperan penting dalam mengembangkan Database Criminal Internal Security Force dan UNPOL Case Management Platform—dua inovasi digital yang digunakan untuk memetakan titik rawan kejahatan serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kontribusi tersebut diakui dunia internasional sebagai langkah signifikan dalam memperkuat stabilitas dan keamanan masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah.

Ucapan selamat dan apresiasi juga datang dari Jacquilline O’Neill, Duta Besar Kanada untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Dalam pesannya, O’Neill memuji dampak nyata kerja Brigadir Renita di MINUSCA.