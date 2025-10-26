Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka

JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana, yang sebelumnya terseret kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kini kembali menjadi sorotan. Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri, Lisa tidak ditahan dan justru terlihat semakin aktif di media sosial.

Usai penetapan status tersangka, Lisa tampak kebanjiran endorsement dan bahkan memamerkan bisnis barunya. Melalui akun Instagram pribadinya @lisamarianaaa, ia mengunggah video saat berada di rumahnya.

Dalam video itu, Lisa terlihat menggenggam iPhone 17 Pro Max sambil berjalan menuju sebuah ruangan.

“Lisdut, lisdut, lagi ngapain sih?” tanya seseorang yang merekam video tersebut.

“Lah emang lu nggak tahu bisnis gue yang baru? Nih liat, karyawan-karyawan gue lagi setoran ya kan, mbak?” jawab Lisa sambil memperlihatkan tumpukan uang dalam plastik.

Ia kemudian memperlihatkan dua orang karyawannya yang disebut sedang menyetorkan hasil usaha. Tak lama, Lisa memperlihatkan bisnis barunya berupa usaha ayam potong. Dari pintu samping rumah, tampak sebuah mobil mengangkut ratusan ayam yang siap dikirim.