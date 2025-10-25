Perselingkuhan Sang Istri Jule Viral, Daehoon Ajak Anak Salat Berjamaah

JAKARTA - Influencer Na Daehoon masih menjadi sorotan usai dugaan dirinya diselingkuhi sang istri, Julia Prastini alias Jule. Sosok Daehoon banjir simpati warganet lantaran menjadi sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab.

Di tengah isu perselingkuhan sang istri, pola asuh Daehoon pada tiga anak-anaknya menjadi sorotan. Terlihat pria asal Korea Selatan ini mengajak putra pertamanya, Junho, salat berjamaan bersama.

“Sehat-sehat ya anak saleh,” tulis Daehoon di Instagram-nya @daehoon_na, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Video itu memerlihatkan Daehoon yang mengajak Junho melakukan wudu sebelum salat bersama. Nampak putranya begitu telaten berwudhu dengan sarumg yang sudah ia kenakan.