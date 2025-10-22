Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |16:29 WIB
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Viral istri di Aceh Singkil diceraikan suami usai lolos PPPK dan sempat membeli baju Korpri. Sebuah video seorang istri dan anaknya diusir dari rumah viral di media sosial.

Peristiwa ini terjadi di daerah Aceh Singkil. Diketahui, sang suami dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bertugas di Satpol PP dan WH Aceh Singkil.

Usai lulus sebagai PPPK, sang suami kemudian menceraikan dan mengusir istri beserta kedua anaknya. Perempuan bernama Melda ini pun harus mengemasi barang-barangnya.

Kepergian Melda bersama dua anaknya diiringi tangis para tetangga. Tetangga Melda ikut menangis dan memberikan semangat kepadanya.

“Rawat badanmu, tanpa dia kau tetap hidup. Hukum karma berjalan,” kata salah satu ibu dalam video tersebut.

“Sehat-sehat kau ya, Mel. Murah rezekimu, Mel. Cari lembaran baru hidupmu, Melda,” tambahnya.

Video tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, ditonton ribuan kali, serta dibanjiri komentar warganet. Sebagian pengguna bahkan mendesak sang suami.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Topik Artikel :
Satpol PP PPPK Perceraian Cerai Viral
