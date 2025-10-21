Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pamer Kulit Jerawatan, Wulan Guritno: Bekas Luka Bisa Bikin Orang Lupa kalau Kita Juga Manusia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |20:33 WIB
Pamer Kulit Jerawatan, Wulan Guritno: Bekas Luka Bisa Bikin Orang Lupa kalau Kita Juga Manusia
Pamer Kulit Jerawatan, Wulan Guritno: Bekas Luka Bisa Bikin Orang Lupa kalau Kita Juga Manusia. (Foto: IG Wulan Guritno)
JAKARTA - Selebritis Wulan Guritno baru-baru ini menjadi perbincangan netizen perihal wajahnya yang disebut tak mulus oleh warganet. Hal ini bermula saat beredar foto Wulan yang dianggap tak semulus kelihatannya.

Video-video itu muncul di berbagai media sosial hingga memancing cibiran dari sejumlah warganet. Mendengar hujatan tersebut, Wulan pun menanggapinya dengan menunukan bekas jerawat yang memang ia miliki di wajahnya.

“Lucunya ya, kadang bekas luka bisa bikin orang lupa kalau kita juga manusia,” tulis Wulan di Instagram-nya @wulanguritno, Selasa (21/10/2025).

Dari postingan Wulan ini, ia menunjukan kulit dengan bercak bekas jerawat memerah yang terlihat jelas. Kulit tersebut juga terlihat tidak sempurna dengan terlihatnya pori-pori dan noda di sekitarnya.

 

