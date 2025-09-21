Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

10 Step Skincare Hanya FOMO, Dokter: Basic Skincare Lebih Aman!

Aira Cecilia , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |11:11 WIB
10 Step Skincare Hanya FOMO, Dokter: Basic Skincare Lebih Aman!
10 Step Skincare Hanya FOMO, Dokter: Basic Skincare Lebih Aman! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tren perawatan kulit ala Korea dengan sepuluh langkah sempat menjadi tren global yang memikat banyak orang, terutama para pecinta kecantikan. Dari pembersih ganda, toner berlapis, hingga berbagai serum dan masker, ritual panjang ini dipercaya mampu menghadirkan kulit mulus bersinar.

Namun, semakin banyak pakar yang mengingatkan bahwa tren tersebut tidak selalu membawa manfaat, bahkan bisa menjadi bumerang bagi kesehatan kulit.

Salah satunya datang dari dr. Giovanni Abraham, dokter sekaligus beauty educator, yang menegaskan bahwa pemakaian produk berlapis-lapis justru berpotensi merusak pelindung alami kulit.

“Tidak perlu FOMO pakai 10 step skincare, sebenarnya itu hanya mitos. Justru hal tersebut dapat membuat kulit menjadi iritasi,” tegas dr. Giovanni.

Menurut dr. Giovanni, rutinitas perawatan kulit seharusnya menekankan konsep basic skincare, seperti pembersih yang lembut, pelembap sesuai jenis kulit, dan tabir surya yang digunakan setiap hari. Ketiga langkah ini sudah cukup untuk menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang.

“Produk tambahan seperti serum yang memiliki bahan aktif dapat digunakan bila ada masalah spesifik, misalnya jerawat atau hiperpigmentasi,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
