HOME WOMEN FASHION

Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |15:13 WIB
JAKARTA - Tepat hari ini, Kamis 2 Oktober 2025 dinobatkan menjadi Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum masyarakat Indonesia menunjukkan rasa bangga dan cintanya akan motif batik yang menjadi budaya ikonik khas Indonesia.

Batik sendiri merupakan karya khas Indonesia yang perlu dilestarikan.

Tak cuma di Indonesia, batik sendiri juga sudah memiliki tempat di hati masyarakat internasional.

Kini banyak masyarakat yang mulai bangga memakai busana model batik, termasuk selebriti Tanah Air. Mereka dengan bangga berbatik dengan model busana yang lebih modern dan menawan.

Penasaran siapa saja seleb Indonesia yang bangga tampil dengan busana batik? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Kamis (2/10/2025).

1. Wulan Guritno

batik
Pertama ada selebritis ternama Wulan Guritno. Aktris berdarah Indonesia-Inggris ini bangga kerap tampil dengan busana batik khas Indonesia.

Salah satunya saat Wulan tampil dalam acara Treasure of Indonesia di Milan, Italia. Nampak ibunda Shaloom Razade itu terlihat anggun dengan busana batik berwarna hitam dan emas.

Batik tersebut begitu elegan dan menawan serta mewah saat dikenakan Wulan Guritno. Ia pun dengan bangga melenggang berbatik di acara internasional ini.

2. Cinta Laura

batik
Selanjutnya ada artis Cinta Laura. Artis berdarah Indonesia-Jerman ini juga selalu bangga saat tampil dengan busana batik.

Momen itu terlihat jelang Hari Kartini pada bulan April. Cinta nampak percaya diri dan anggun dengan balutan gaun kebaya berwarna coklat dengan aksen kain bermotif serupa.

 

