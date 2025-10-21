Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Istri Epy Kusnandar Nangis Warungnya Kena Pungli Preman, Ternyata Begini Kondisinya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |13:28 WIB
Istri Epy Kusnandar Nangis Warungnya Kena Pungli Preman, Ternyata Begini Kondisinya
Istri Epy Kusnandar Nangis Warungnya Diobrak-abrik Preman, Ternyata Begini Kondisinya. (Foto: IG Epy Kusnandar)
JAKARTA - Istri Epy Kusnandar menangis akibat warungnya disatroni preman dan mengamuk. Ternyata terungkap kondisi yang sebenarnya. 

Polisi menyebut bahwa insiden yang terjadi di warung milik Selebriti Epy Kusnandar dan sang istri, Karina Ranau, bukan perkara pungli. Hal itu lantaran ada dua tukang parkir mabuk yang ngotot minta makan.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, menjelaskan kabar adanya aksi pungutan liar (pungli) di warung milik pemeran Kang Mus di Preman Pensiun tersebut tidak benar.

“Bukan pungli, setelah kita mintai keterangan, faktor makan saja,” kata Mansur kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Peristiwa itu terjadi pada Minggu malam, 19 Oktober 2025. Saat warung Karina hendak tutup, dua pria datang dan meminta makanan. 

Namun, stok sudah habis. Tak terima ditolak, keduanya langsung marah-marah dan adu mulut dengan Karina hingga menarik perhatian warga sekitar.

 

Telusuri berita women lainnya
