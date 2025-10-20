Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |18:07 WIB
Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga 
Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga. (Foto: Instagram Lisa Mariana)
A
A
A

JAKARTA - Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka. Lisa Mariana pun memasuki jadwal pemeriksaan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). 

Namun, Lisa tidak hadir di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Instagram Stories miliknya yang dipost 23 jam yang lalu, atau sekira Minggu, 19 Oktober pukul 04.57 WIB. 

"Emaknye Sakit Anaknya Juga," ujarnya, seperti dikutip Senin (20/10/2025). 

Namun, kuasa hukum selebgram Lisa Mariana, Jhony Boy Nababan, mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan ulang terhadap kliennya.

“Saya mewakili klien saya, Lisa Mariana, yang dipanggil sebagai tersangka. Namun karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, kami hanya menyampaikan surat resmi atas ketidakhadiran tersebut,” ujar Jhony di Gedung Bareskrim Polri.

 

Halaman:
1 2
      
