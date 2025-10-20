Viral Warung Epy Kusnandar Didatangi Preman, Ini Menu yang Disajikan

JAKARTA - Viral di media sosial warung milik pasangan artis 'Preman Pensiun' dan istrinya, Karina Ranau didatangi preman di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi turun tangan menelusuri kasus tersebut.

Dari video yang dilihat, tampak Karina sempat terlibat cekcok dengan orang yang disebut Karina sebagai preman. Preman itu diduga meminta jatah preman atau pungutan liar (pungli).

Warung yang baru saja dirintis menyajikan makanan khas Nusantara seperti ikan, ayam, tahun dan tempe digoreng. Ada juga menu lainnya seperti sate ati ampla, sambal dan jukut goreng.

Karina mengeluhkan warung makan miliknya yang baru dibuka sudah dihampiri preman. Karina juga tampak emosional dan menangis.

"Perkara makanan tuh kecil, tapi caranya. Caranya tidak seperti itu, kami ini tidak numpangdi sini capek, kami sampai pagi," ucap Karina.