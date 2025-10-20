Calon Mantu Harus Bisa Masak, Inul: Suami Pasti Betah!

Calon Mantu Harus Bisa Masak, Inul: Suami Pasti Betah. (Foto: IG Inul Daratista)

JAKARTA - Penyanyi dangdut Inul Daratista mengungkapkan kriteria calon menantu idaman untuk putra semata wayangnya. Siapa sangka, Inul punya kriteria yang cukup spesifik dalam mencari pendamping hidup untuk sang anak.

Saat ditanya awak media, Inul dengan tegas mengaku ingin memiliki menantu yang pandai memasak.

"Ya, namanya juga perempuan itu, yang pertama harus bisa masak. Gitu," ujar Inul Daratista di Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

(Foto: Instagram Inul Daratista)

Menurutnya, kemampuan memasak menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Inul menilai hal itu juga bisa membuat suami betah di rumah.

Hal ini diutarakan dari pengalaman pribadinya sebagai bukti nyata.