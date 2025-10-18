Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Akhirnya Erin Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |11:39 WIB
Akhirnya Erin Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya 
Akhirnya Erina Taulany Blakblakan, Diam karena Jaga Mental dan Psikis Ketiga Anaknya. (IG Erina Taulany)
JAKARTA - Saling beda argumentasi antara Andre Taulany dan Erina Taulany masuki babak baru. Setelah Andre kekeuh menceraikan dirinya, kini giliran Erina buka suara terkait upaya yang dilakukan untuk ketiganya. 

Secara blakblakan, Erina mengatakan selama ini memilih dia semata-mata untuk melindungi kesehatan anaknya yang harus disayang dijaga. Mental health dan PSIKIS tiga orang anak-anak yang beranjak dewasa dan remaja, harus dia jagadan sayangi. 

Dia mengaku berupaya sekuat tenaga saya untuk mencurahkan perhatian kepada anak-anak semata-mata agar mereka selalu bahagia selalu Happy, tumbuh menjadi masa-masa remaja-remaja yang bahagia.

"Saya seorang ibu dari tiga anak-anaknya. Kemana hati nuraninya ketika ibunya difitnah seperti ini seolah-olah saya adalah istri yang antagonis, hedon, boros, dll. Ingat Allah SWT Maha Mengetahui.. Saya gak perlu menjelaskan, gak perlu pembelaan cukup Allah maha besar lah saksinya," ujarnya di akun Instagramnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

 

