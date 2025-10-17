Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Terharu akan Punya 'Cucu' dari Amanda Manopo, Sara Wijayanto: Makasih ya Manda

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |19:09 WIB
Terharu akan Punya 'Cucu' dari Amanda Manopo, Sara Wijayanto: Makasih ya Manda
Terharu akan Punya 'Cucu' dari Amanda Manopo, Sara Wijayanto: Makasih ya Manda. (Foto: IG Amanda Manopo)
A
A
A

JAKARTA - Sara Wijayanto mendadak haru ketika Amanda Manopo menyatakan kesiapannya memiliki anak dengan Kenny Austin. Momen itu terjadi ketika Sara bertanya pada Amanda apakah akan menunda momongan atau tidak.

Amanda mengungkapkan keinginannya untuk segera ingin memiliki momongan. "Gaspol dong! (segera punya anak). Masa ibu ga mau cucu sih?" ujar Amanda.

Yang membuat Sara terharu adalah Amanda meminta agar Sara nantinya bersedia menggendong anaknya nanti saat lahir ke dunia. Amanda juga ingin, Sara Wijayanto yang mendampinginya ketika melahirkan, untuk menggantikan ibunda Amanda yang telah tiada.

"Ibu kan nanti kalau aku hamil, aku lahiran, ibu harus ada. Ibu nanti yang harus pegang anak aku," ucap Amanda, dikutip dari Comic 8 Revolutio, Jumat (17/10/2025). 

Saat mendengar harapan tersebut, Sara tampak sangat terharu dan tak dapat menyembunyikan perasaannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Amanda sambil menitikkan air mata. "Makasih ya, Manda,”  ujar Sara.

Sara menjelaskan alasannya menangis karena menyadari bahwa ia tidak memiliki “privilege” untuk melahirkan anak dalam hidupnya sendiri. Namun ia merasakan kedekatan dan cinta melalui ikatan dengan Amanda dan orang-orang terdekatnya.  

 

Halaman:
1 2
      
