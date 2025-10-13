Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |07:05 WIB
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan yang sudah tak asing di dunia publik, Puput Nastiti Devi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di tengah kebersamaan mereka, Puput dikabarkan tengah mengandung anak ketiga.

Momen spesial itu pun dirayakan lewat pemotretan berdua yang simpel tapi penuh makna. Tema yang dipilih adalah serba putih.

Berikut ini potret kebersamaan Ahok dan keluarga ketika mengumumkan kehamilan ketiga sang istri, Puput Nastiti Devi:

Nuansa Putih

Pasangan ini tampak kompak dengan busana putih total, dari baju atas hingga bawahan. Dengan latar belakang yang juga bernuansa terang dan minimalis, hasil fotonya jadi tampak “bersih” dan harmonis.

ahok dan istri

Gaya Kasual

Meskipun bertema putih, tampilan pemotretan ini tidak terlihat kaku. Puput tampak memakai baju dengan potongan longgar dan bahan ringan yang mendukung kenyamanan tubuhnya yang sedang hamil.
Sementara itu, Ahok tampil kasual namun tetap rapi dengan kemeja putih simpel.

ahok dan istri

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/07/612/2513257/5-potret-terbaru-nicholas-sean-anak-ahok-yang-putuskan-tak-akan-menikah-seumur-hidup-mtgNcPj7nA.jpg
5 Potret Terbaru Nicholas Sean, Anak Ahok yang Putuskan Tak Akan Menikah Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/612/2461464/ahok-dan-puput-dikarunai-anak-kedua-sarah-eliana-purnama-ini-arti-namanya-iIaPHGP3VE.jpg
Ahok dan Puput Dikarunai Anak Kedua Sarah Eliana Purnama, Ini Arti Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/15/612/2440905/ahok-sebut-banyak-orang-kaya-kena-covid-19-parah-karena-takut-mati-8jnidtVaah.jpg
Ahok Sebut Banyak Orang Kaya Kena Covid-19 Parah Karena Takut Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/15/481/2440898/rahasia-ahok-sembuh-dari-covid-19-sempat-rasakan-gejala-mirip-panas-dalem-8UaeQduw9N.jpg
Rahasia Ahok Sembuh dari Covid-19, Sempat Rasakan Gejala Mirip Panas Dalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/16/612/2410694/pesan-romantis-ahok-btp-untuk-puput-nastiti-yang-berulang-tahun-WGgtVtBJx5.jpg
Pesan Romantis Ahok BTP untuk Puput Nastiti yang Berulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/15/612/2410496/puput-nastiti-ulang-tahun-ahok-curhat-diberikan-penolong-QdK54drDoA.jpg
Puput Nastiti Ulang Tahun, Ahok Curhat Diberikan Penolong
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement