Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan yang sudah tak asing di dunia publik, Puput Nastiti Devi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di tengah kebersamaan mereka, Puput dikabarkan tengah mengandung anak ketiga.

Momen spesial itu pun dirayakan lewat pemotretan berdua yang simpel tapi penuh makna. Tema yang dipilih adalah serba putih.

Berikut ini potret kebersamaan Ahok dan keluarga ketika mengumumkan kehamilan ketiga sang istri, Puput Nastiti Devi:

Nuansa Putih

Pasangan ini tampak kompak dengan busana putih total, dari baju atas hingga bawahan. Dengan latar belakang yang juga bernuansa terang dan minimalis, hasil fotonya jadi tampak “bersih” dan harmonis.

Gaya Kasual

Meskipun bertema putih, tampilan pemotretan ini tidak terlihat kaku. Puput tampak memakai baju dengan potongan longgar dan bahan ringan yang mendukung kenyamanan tubuhnya yang sedang hamil.

Sementara itu, Ahok tampil kasual namun tetap rapi dengan kemeja putih simpel.