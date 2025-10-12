Daftar 5 Pekerjaan Unik yang Hanya Ada di Jepang, Ada Penyewaan Teman

JAKARTA – Jepang dikenal sebagai negara dengan budaya kerja yang unik dan kreatif. Di balik kedisiplinan dan etos kerja tinggi masyarakatnya, terdapat sejumlah profesi yang hanya bisa ditemukan di Negeri Sakura.

Pekerjaan-pekerjaan ini lahir dari kebutuhan sosial, budaya, hingga gaya hidup masyarakat Jepang yang khas. Berikut lima pekerjaan unik yang hanya ada di Jepang.

1. Oshiya (Pendorong Penumpang di Stasiun)

Salah satu pekerjaan paling ikonik di Jepang adalah oshiya, atau petugas pendorong penumpang di stasiun kereta. Mereka bertugas memastikan semua penumpang dapat masuk ke dalam gerbong, terutama saat jam sibuk. Profesi ini biasanya ditemui di stasiun besar seperti Shinjuku dan Tokyo Station. Meski terdengar ekstrem, peran oshiya sangat penting demi menjaga ketertiban dan efisiensi transportasi publik di Jepang.

2. Rikshaw Puller (Penarik Becak Wisata Modern)

Becak khas Jepang atau jinrikisha menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama di kawasan seperti Asakusa (Tokyo) dan Kyoto. Para penarik becak ini bukan sekadar pengemudi, tetapi juga pemandu wisata yang ramah dan berpengetahuan luas tentang sejarah serta budaya setempat. Profesi ini membutuhkan kekuatan fisik yang prima sekaligus kemampuan komunikasi yang baik.