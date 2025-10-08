Sosok Guli Nazha, Aktris China yang Difollow Ji Chang Wook

JAKARTA - Sosok Guli Nazha tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dia menjadi satu-satunya perempuan yang Instagramnya di-follow aktor ternama Ji Chang Wook.

Ji Chang Wook hanya mengikuti 11 akun di Instagram. Namun, Guli Nazha adalah satu-satunya perempuan yang dia follow. Tentu ini menarik perhatian para penggemar yang penasaran dengan perempuan tersebut.

Guli Nazha memulai debut aktingnya pada 2012 melalui serial televisi Xuan-Yuan Sword: Scar of Sky. Perempuan kelahiran 2 Mei 1992 ini merupakan seorang aktris dan model Tiongkok yang lulus dari Beijing Film Academy (BFA) pada 2011. Ia kuliah di Universitas Seni Xinjiang, mengambil jurusan tari.

Pada 2015, Guli Nazha menjalin hubungan dengan Hans Zhang Han. Namun selang 2 tahun, hubungan kedua pemain film ini kandas.

Deretan Film yang Dibintangi Guli Nazha:

2013 Police Story

2014 The Breakup Guru, Black & White: The Dawn of Justice, The Boundary