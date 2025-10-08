Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |07:10 WIB
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
JAKARTA - Masalah jerawat masih jadi momok bagi kalangan masyarakat, termasuk anak muda generasi Z atau Gen Z. Selain membuat tak nyaman, jerawat juga bisa menurunkan rasa kepercayaan diri bila tidak ditangani dengan tepat.

Ada berbagai macam faktor yang bisa memicu terjadinya jerawat dan bekasnya yang mengganggu di kulit wajah. Tidak cuma dari skincare, adapula faktor lainnya yang bisa menjadi pemicu munculnya jerawat, termasuk pada anak muda.

“Makanan bisa menjadi pemicu jerawat, misalnya terlalu banyak susu sapi, atau manis-manis dan goreng-gorengan, itu bisa menjadi pemicu jerawat juga,” ungkap dr. Vidyani Adiningtyas, Sp. DVE.

dr. Vidyani menjelaskan pentingnya menjaga asupan makanan untuk menjaga kesehatan kulit. Terlebih, kini tren makanan viral begitu digandrungi para Gen Z.

Kebiasaan tersebut butuh diperhatikan lebih lanjut agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Terutama masalah kulit yang bisa mengganggu penampilan.

“Edukasinya kita harus konsumsi makanan yang lebih rendah indeks glikemiknya, lebih banyak makan sayur atau buah,” tamba dr. Vidyani.

Lebih lanjut, dr. Vidyani menyarankan para Gen Z untuk tidak terlalu sering mencicipi aneka jajanan ataupun skincare yang tengah viral. Gaya hidup yang sehat hingga penggunaan skincare yang tepat bisa menjadi kunci kulit wajah tetap sehat dan mencegah terpicunya jerawat.

