Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat

JAKARTA - Ayam woku merupakan makanan khas Manado yang populer. Rasanya yang khas dan kaya akan bumbu membuat menu ayam woku begitu digandrungi lidah masyarakat lokal.

Ayam woku memiliki ciri khas rasa yang sedikit pedas. Namun, sajian ini semakin nikmat apalagi jika ditambah dengan daun kemangi yang memberikan aroma tambahan.

Tak cuma enak, ayam woku dengan kemangi juga cukup mudah membuatnya. Sajian ini cocok jadi ide bekal ke kantor agar semakin lahap saat santap siang.

Berikut rekomendasi resep ayam woku kemangi yang cocok jadi ide bekal ke kantor, dirangkum iNews Media Group, Kamis (9/10/2025).

Bahan-bahan:

-1/2 kg ayam