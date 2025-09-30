Viral Anak SMA Kumpulkan dan Masak Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan

Viral Anak SMA Masak Lagi Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan (Foto: TikTok)

JAKARTA - Ada saja kreativitas anak-anak di bangku sekolah yang menjadi sorotan netizen. Baru-baru ini, viral warganet dibuat takjub dengan momen anak-anak SMA yang mengolah lagi tahu dalam menu makan bergizi gratis (MBG).

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok @seventhory. Anak-anak SMA di kota Bandung, Jawa Barat ini mulanya terlihat mengumpulkan beberapa tahu yang ada dalam menu MBG.

Siapa sangka, tahu tersebut rupanya diolah lagi dengan digoreng dan menjadi tahu isi pedas yang disukai para siswa.

“Daripada mubazir,” tulis akun tersebut, dikutip Rabu (1/10/2025).

Anak-anak SMA ini mulanya mengumpulkan tahu-tahu dalam menu MBG yang terlihat tak disantap oleh sebagian murid. Agar tak terbuang percuma, mereka pun memiliki ide membuat tahu goreng dari lauk di menu MBG tersebut.

Terlihat siswa menyiapkan adonan tepung dan sama-sama menggorengnya. Tahu tersebut menjadi tahu isi yang nikmat dan disukai murid-murid.

Tak lagi mubazir, tahu tersebut justru diserbu siswa lainnya yang juga ketagihan menyantap tahu goreng isi itu yang sebelumnya diambil dari menu MBG.