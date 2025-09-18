Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral! Ada Bra yang Hanya Bisa Dibuka dengan Sidik Jari Pasangan

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |14:42 WIB
Viral! Ada Bra yang Hanya Bisa Dibuka dengan Sidik Jari Pasangan
Viral! Ada Bra yang Hanya Bisa Dibuka dengan Sidik Jari Pasangan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Inovasi unik kembali mencuri perhatian publik setelah seorang mahasiswa asal Jepang berhasil menciptakan bra pintar atau smart bra dengan teknologi biometrik. Tidak seperti pakaian dalam biasa yang menggunakan kait tradisional, bra ini hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari sang pacar.

Dilansir dari akun Instagram @timesnow, bra pintar ini dilengkapi sensor sidik jari yang terpasang di bagian kait. Sistemnya bekerja layaknya fitur fingerprint pada ponsel pintar, sehingga hanya jari yang telah terdaftar di dalam sistem yang mampu membuka kait tersebut.

Penemuan nyeleneh ini sekaligus menunjukkan betapa pesatnya perkembangan wearable technology. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengenal jam tangan pintar, kacamata pintar, hingga speaker portabel, kini teknologi hadir pada ranah yang jauh lebih personal. Kehadiran smart bra ini membuktikan bahwa inovasi bisa menembus batas hingga ke aspek yang dianggap sangat pribadi.

Meski masih sebatas proyek mahasiswa, gagasan ini menimbulkan rasa penasaran banyak orang. Apakah nantinya bra pintar tersebut akan diproduksi secara massal atau hanya sekadar eksperimen, belum ada kepastian lebih lanjut. Namun, tidak menutup kemungkinan ide ini akan dilirik oleh perusahaan teknologi maupun industri fesyen yang ingin menghadirkan produk dengan nilai fungsional berbeda dari biasanya.

Terlepas dari kontroversi dan perdebatan yang muncul, penemuan ini menjadi bukti bahwa kreativitas generasi muda tidak terbatas. Dengan memadukan teknologi, fesyen, dan privasi, bra pintar tersebut sukses menjadi sorotan dunia maya dan mengundang banyak perhatian.

Halaman:
1 2
      
