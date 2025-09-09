Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu anggota Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Posisinya kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Sri Mulyani sendiri sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama tiga periode. Namanya kerap jadi sorotan publik, termasuk ketika rumahnya sempat digeruduk massa pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Di luar urusan politik dan jabatan, Sri Mulyani cukup aktif di Instagram dan sering membagikan keseharian hingga gaya busananya. Penasaran seperti apa gaya outfit Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang baru saja kena reshuffle Presiden Prabowo? Berikut potretnya dari akun Instagram @smindrawati, Selasa (9/9/2025).

1. Gemar Kenakan Batik

Sri Mulyani kerap menggunakan batik di berbagai kesempatan resmi. Salah satunya saat menghadiri rapat bersama DPR RI.

Ia tampak mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat yang dipadukan dengan celana panjang. Gaya ini terlihat sederhana, rapi, sekaligus berkelas.