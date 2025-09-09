Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 September 2025 |10:50 WIB
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu anggota Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Posisinya kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Sri Mulyani sendiri sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama tiga periode. Namanya kerap jadi sorotan publik, termasuk ketika rumahnya sempat digeruduk massa pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Di luar urusan politik dan jabatan, Sri Mulyani cukup aktif di Instagram dan sering membagikan keseharian hingga gaya busananya. Penasaran seperti apa gaya outfit Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang baru saja kena reshuffle Presiden Prabowo? Berikut potretnya dari akun Instagram @smindrawati, Selasa (9/9/2025).

1. Gemar Kenakan Batik

Sri Mulyani kerap menggunakan batik di berbagai kesempatan resmi. Salah satunya saat menghadiri rapat bersama DPR RI.

Ia tampak mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat yang dipadukan dengan celana panjang. Gaya ini terlihat sederhana, rapi, sekaligus berkelas.

Sri Mulyani

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/194/3194209/ammar-e8sB_large.jpg
Ammar Zoni Tampil Klimis di Sidang Lanjutan Kasus Narkoba Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3194064/clare-Lx7o_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement