Jessica Wongso Main Padel, Netizen: Makin Kece Kak

JAKARTA - Jessica Kumala Wongso kembali menjadi sorotan usai menikmati kehidupan barunya pasca bebas dari penjara. Mantan narapidana kopi sianida ini terlihat aktif, salah satunya ikut tren main padel.

Momen Jessica ikut olahraga itu diunggah di akun Instagram @jessica.k.wongso. Terlihat potret dirinya berada di lapangan padel dengan wajah sumringah.

“Living in 2025,” tulis Jessica, dikutip Selasa (9/9/2025).

Dalam postingan ini, Jessica tampak sporty dengan outfit padelnya yang kekinian. Ia terlihat memegang raket padel saat berada di lapangan tersebut.

Jessica pun menunjukkan senyum bahagianya bisa ikut bermain olahraga ini. Ia diketahui kerap aktif di sejumlah kegiatan dan media sosial pasca resmi bebas dari penjara.

Sebagai informasi, Jessica Kumala Wongso bebas dari penjara pada Agustus 2024 lalu. Setelah bebas, Jessica mulai kembali ke media sosial hingga membuat TikTok.

Kini, ia pun tak ketinggalan untuk ikut olahraga hits padel yang tengah digandrungi banyak masyarakat hingga kalangan selebritas.