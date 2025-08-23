Rahasia Italia Jadi Magnet Fashion Dunia

JAKARTA - Italia sudah lama dikenal sebagai kiblat mode dunia. Dari Milan hingga Florence, negeri ini selalu berhasil menjadi pusat perhatian dalam industri fashion global.

Setiap tahunnya, ribuan mata tertuju pada perhelatan Milan Fashion Week yang menghadirkan karya-karya ikonik dari desainer ternama. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik dominasi Italia yang seolah tak pernah tergoyahkan?

Jawabannya ternyata sederhana: Italia punya sejarah, seni, dan budaya yang benar-benar melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dunia mode di sana tumbuh dari warisan panjang yang penuh estetika, sehingga fashion bukan sekadar pakaian, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas bangsa.

“Kami punya sejarah, kami terinspirasi dari segala hal. Kami tumbuh dengan seni, dan seni sudah ada dalam darah kami,” ungkap Biagio Belsito, seorang Art Director di Burgo Milano.

Orang Italia bisa menemukan inspirasi di mana saja. Dari megahnya arsitektur klasik yang berdiri kokoh, indahnya lanskap alam yang menawan, hingga detail kecil dalam rutinitas harian.