Titiek Soeharto Pakai Kain Ulos di Istana Merdeka, Duduk Bareng Didit Prabowo

JAKARTA - Mantan istri Presiden Prabowo Subianto, Titiek Soeharto turut hadir di Upacara Kemerdekaan HUT RI ke-80 di Istana Negara. Titiek turut duduk bersama sang putra, Didit Prabowo dalam prosesi pengibaran bendera merah putih ini.

Menurut pantauan, Titiek Soeharto hadir dan duduk bersama sang putri di barisan bangku depan. Keduanya juga duduk bersama tokoh politik lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro.

Dalam prosesi upacara ini, Titiek mengenakan baju adat berwarna merah dengan kain ulos menjuntai di pundaknya.

Nampak nuansa merah menyala melambangkan rasa keberanian pada busana yang dikenakan Titiek Soeharto. Terlihat pula ronce melati dan head piece yang dikenakan Titiek menambah nuansa busana nusantara yang kental.

Sementara itu, Didit Prabowo juga tampil gagah dalam setelan jas yang simpel dengan ronce melati. Didit juga tak ketinggalan mengenakan kain ulos berwarna marun di bagian pundaknya.

Keduanya nampak tersenyum sembari memegang bendera kecil merah putih saat prosesi upacara Hari Kemerdekaan ini.