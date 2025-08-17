Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Titiek Soeharto Pakai Kain Ulos di Istana Merdeka, Duduk Bareng Didit Prabowo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |12:52 WIB
Titiek Soeharto Pakai Kain Ulos di Istana Merdeka, Duduk Bareng Didit Prabowo
Titiek Soeharto Pakai Kain Ulos di Istana Merdeka, Duduk Bareng Didit Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan istri Presiden Prabowo Subianto, Titiek Soeharto turut hadir di Upacara Kemerdekaan HUT RI ke-80 di Istana Negara. Titiek turut duduk bersama sang putra, Didit Prabowo dalam prosesi pengibaran bendera merah putih ini.

Menurut pantauan, Titiek Soeharto hadir dan duduk bersama sang putri di barisan bangku depan. Keduanya juga duduk bersama tokoh politik lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro.

Dalam prosesi upacara ini, Titiek mengenakan baju adat berwarna merah dengan kain ulos menjuntai di pundaknya.

Titiek Soeharto Pakai Kain Ulos di Istana Merdeka, Duduk Bareng Didit Prabowo

Nampak nuansa merah menyala melambangkan rasa keberanian pada busana yang dikenakan Titiek Soeharto. Terlihat pula ronce melati dan head piece yang dikenakan Titiek menambah nuansa busana nusantara yang kental.

Sementara itu, Didit Prabowo juga tampil gagah dalam setelan jas yang simpel dengan ronce melati. Didit juga tak ketinggalan mengenakan kain ulos berwarna marun di bagian pundaknya.

Keduanya nampak tersenyum sembari memegang bendera kecil merah putih saat prosesi upacara Hari Kemerdekaan ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/194/3095110/potret_dan_profil_didit_prabowo_karir_gemilang_di_dunia_fashion-6kLf_large.jpg
Potret dan Profil Didit Prabowo, Karier Gemilang di Dunia Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184169//prabowo-rLQu_large.jpg
Prabowo: 1 Juta Panel Interaktif Akan Dipasang di Sekolah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151//prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131//dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124//mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement