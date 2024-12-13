Potret dan Profil Didit Prabowo, Karier Gemilang di Dunia Fashion

Didit Prabowo, anak tunggal Prabowo Subianto, kini menjadi sorotan publik berkat kiprahnya yang luar biasa di dunia fashion. Salah satu pencapaian terbarunya yang berhasil menarik perhatian adalah mendesain jersey khusus untuk Tim Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris.

Karya ini menuai banyak pujian dari berbagai kalangan, memperkuat posisinya sebagai salah satu desainer ternama di kancah internasional.

Profil Didit Prabowo

Lahir di Jakarta pada 22 Maret 1984, Didit menghabiskan masa kecilnya di Boston, Amerika Serikat, sebelum akhirnya menetap di Paris, Prancis.

Sejak usia muda, Didit sudah menunjukkan minat besar dalam seni dan desain. Demi mewujudkan passion-nya, Didit menempuh pendidikan di Parsons School of Design, New York, dan melanjutkan studinya di École Parsons à Paris.

Pada tahun 2007, Didit berhasil meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Fashion Design, yang menjadi awal dari perjalanan karirnya di dunia mode.

Dunia fashion menjadi panggung utama perjalanan karier Didit. Memilih jalur yang tidak biasa dibandingkan anak muda seusianya dengan fokus pada karya adibusana (haute couture), keberanian Didit Prabowo dalam mengeksplorasi desain dan mempertahankan keunikan karyanya membuat namanya dikenal luas di panggung internasional.

Merangkum dari akun Instagram pribadinya @ragowo.hediprasetyo dan beberapa sumber pada Jumat (13/12/2024), berikut beberapa potret dan profil Didit Prabowo:

1. Elegan dan Profesional

Dalam salah satu potret, Didit tampak mengenakan jas hitam yang rapi dengan latar musim gugur. Penampilannya memancarkan kesan klasik dan profesional, sekaligus mencerminkan kepekaan estetikanya. Potret ini menunjukkan citra diri Didit yang percaya diri, namun tetap membaur dengan nuansa alam.

2. Kasual yang Stylish

Gaya Didit yang santai terlihat dalam potret lain, di mana Didit mengenakan kaos putih dan celana denim. Senyumnya yang santai menambah kesan approachable. Pilihan busana ini menggambarkan filosofi fashion Didit yang mengutamakan kenyamanan tanpa mengabaikan unsur modis.