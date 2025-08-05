Penampilan Azizah Salsha Dihujat dan Dibandingkan dengan Nagita Slavina, Netizen: Tua Banget!

JAKARTA - Selebritis Azizah Salsha tak pernah lepas dari sorotan netizen Tanah Air. Baru-baru ini, istri pesepak bola Pratama Arhan itu menjadi bulan-bulanan netizen lantaran penampilannya saat menghadiri salah satu acara dengan artis, Nagita Slavina.

Momen itu terlihat dari postingan Instagram, @raffinagita1717. Terlihat Nagita dan Azizah berada di salah satu mal untuk hadir di event brand ternama.

"Hai guys, perempuan ini gimana dadah lo?" ucap Nagita pada Azizah Salsha.

Dalam video itu, Azizah tampak mengenakan atasan sleeveless berwarna coklat yang dipadukan dengan rok panjang hitam. Wanita yang akrab disapa Zize ini juga terlihat bersolek dengan riasan wajah bernuansa merah muda.

Gaya rambut Azizah juga dibiarkan tergerai dan memberikan kesan dewasa pada penampilannya.

Sementara itu, Nagita Slavina tampil dengan kemeja berkerah motif garis-garis dengan paduan warna-warni. Nagita juga mengenakan celana panjang putih yang simpel dengan gaya rambut diikat.