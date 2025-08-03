Tampil Aktif dan Stylish: 5 Inspirasi Gamis Sporty 2025 yang Wajib Kamu Coba

JAKARTA – Tampil aktif dan stylish, lima inspirasi gamis sporty 2025 yang wajib kamu coba. Gaya busana muslimah kini semakin beragam dan dinamis mengikuti perkembangan tren fashion global. Salah satu gaya yang semakin digemari adalah gamis sporty, yang menawarkan perpaduan sempurna antara kenyamanan, kesopanan, dan tampilan kasual yang tetap stylish.

Di tahun 2025, tren gamis sporty diprediksi akan semakin naik daun, terutama di kalangan perempuan aktif yang ingin tampil modis tanpa mengorbankan nilai-nilai syar’i.

Model gamis sporty tak lagi identik dengan potongan monoton. Sebaliknya, kini hadir dengan desain yang lebih segar, menggunakan bahan ringan, warna-warna netral hingga earth tone, serta detail seperti hoodie, resleting depan, hingga aksen stripes yang membuat penampilan terlihat modern dan energik. Gaya ini cocok dikenakan saat berkegiatan santai, traveling, hingga hangout bareng teman.

Berikut 5 Inspirasi Model Gamis Sporty 2025 yang Siap Bikin Kamu Tampil Aktif & Stylish:

1. Gamis Hoodie dengan Aksen Resleting Depan

Model gamis yang satu ini sedang tren berkat tampilannya yang stylish dan santai. Dilengkapi resleting depan, gamis ini fleksibel digunakan dan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan.

Resletingnya juga fungsional dan bisa dibuka sedikit saat gerah atau butuh ruang gerak lebih luas. Beberapa model bahkan menggunakan bahan anti-UV untuk perlindungan dari sinar matahari. Nyaman, praktis, dan tetap fashionable. Pokoknya, muslimah-able banget!

2. Gamis Two-Tone Oversized

Gamis dengan potongan longgar dan desain two-tone ini menjadi salah satu favorit di tahun 2025. Perpaduan dua warna kontras memberi kesan modern dan segar, cocok untuk kamu yang ingin tampil beda namun tetap simpel.

Model oversized memberikan ruang gerak yang luas, membuatnya nyaman dikenakan untuk aktivitas luar ruangan seperti jalan-jalan sore, piknik, hingga kumpul santai bersama teman. Padukan dengan topi bucket dan kacamata hitam untuk tampilan kasual yang kekinian dan effortless.