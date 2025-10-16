Potret Agnes Jennifer Pakai Hijab di Masjid Agung meski Non-Muslim, Netizen: Adem Banget

JAKARTA - Selebgram Agnes Jennifer baru-baru ini menjadi sorotan lantaran tiba-tiba membagikan potretnya mengenakan hijab. Foto tersebut diambil Agnes saat dirinya mengunjungi Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi beberapa waktu lalu.

Meski bukan pemeluk agama Islam, Agnes berusaha menghargai tempat ibadah umat Muslim dengan mengenakan kerudung dan berpakaian sopan saat mengunjungi masjid agung tersebut. Terlihat ia memakai busana serba hitam dengan kerudung senada yang menutupi bagian kepala hingga lehernya.

“Assalamu’alaikum, Sheikh Zayed Grand Mosque. Berpakaianlah yang pantas setiap kalian mengunjungi tempat ibadah sesamamu,” tulis Agnes di Instagram-nya, @agnes_jennifer, Kamis (16/10/2025).

Dalam potretnya ini, Agnes terlihat begitu cantik dengan penampilannya yang teduh mengenakan busana tertutup. Di belakangnya terlihat pemandangan latar dan kubah Masjid Agung Sheikh Zayed yang megah dan indah.

Diketahui, Agnes mengunjungi tempat ibadah umat Muslim ini saat dirinya menikmati liburan di Timur Tengah. Meski non-Muslim, ia berusaha menghargai masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dan berpakaian tertutup.

“Hargailah sesamamu sebagaimana kamu pun ingin dihargai,” tambahnya.

Momen Agnes Jennifer mengenakan hijab saat berkunjung ke masjid agung di Abu Dhabi ini mengundang komentar positif netizen yang kagum dengan toleransinya meski bukan beragama Islam.