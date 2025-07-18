Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suami Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay, Istri CEO Astronomer Hapus Nama Belakang Suaminya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |11:34 WIB
Suami Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay, Istri CEO Astronomer Hapus Nama Belakang Suaminya
Suami Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay, Istri CEO Astronomer Hapus Nama Belakang (Foto: TikTok)
A
A
A

HEBOH dengan aksi CEO Astronomer, Andy Byron dengan stafnya, Kristin Cabot yang kepergok selingkuh saat nonton konser Coldplay di Boston, Amerika Serikat, Kamis (17/8/2025). Keduanya tertangkap kamera layar di konser Coldplay saat sedang bermesraan.

Aksi perselingkuhan itu pun mengundang reaksi banyak warganet. Terbaru, istri Andy Byron, Megan Kerrigan Byron disebut memberikan reaksi tak mengenakan usai sang suami kepergok bermesraan dengan wanita lain di konser tersebut.

Melansir Mens Journal, Megan langsung menutup akses media sosialnya pada publik. Megan juga nampak menghapus nama belakang sang suami dari sejumlah akun media sosialnya.

selingkuh

Akun Facebook Megan juga sebelumnya masih aktif namun semua unggahannya telah dibapus. Namun, akun Facebook yang tadinya bernama Meg Kerrigan Byron kini diubah menjadi Meg Kerrigan.

Megan Kerrigan Byron menikah dengan Andy Byron dan tinggal di New York, AS. Pasangan ini memiliki dua putra. Namun, tidak banyak informasi tentang anak-anak mereka atau Megan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177006/sia-nxp4_large.jpg
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081/patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165724/andre-TYrl_large.jpg
Batal Cerai, Anak Ingin Andre Taulany dan Erin Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/612/3164471/andre-NAOh_large.jpg
Ogah Miskin Usai Cerai, Ini Rincian Harta yang Digugat Erin Taulany ke Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161229/cerai-4L8o_large.jpg
Bolehkah Anak Terlibat dalam Sidang Perceraian Orangtua? Hati-Hati Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156238/chris_martin-i8m4_large.jpg
Reaksi Chris Martin saat CEO Atronomer Terciduk Selingkuh di Konser Coldplay
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement