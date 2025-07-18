Suami Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay, Istri CEO Astronomer Hapus Nama Belakang Suaminya

HEBOH dengan aksi CEO Astronomer, Andy Byron dengan stafnya, Kristin Cabot yang kepergok selingkuh saat nonton konser Coldplay di Boston, Amerika Serikat, Kamis (17/8/2025). Keduanya tertangkap kamera layar di konser Coldplay saat sedang bermesraan.

Aksi perselingkuhan itu pun mengundang reaksi banyak warganet. Terbaru, istri Andy Byron, Megan Kerrigan Byron disebut memberikan reaksi tak mengenakan usai sang suami kepergok bermesraan dengan wanita lain di konser tersebut.

Melansir Mens Journal, Megan langsung menutup akses media sosialnya pada publik. Megan juga nampak menghapus nama belakang sang suami dari sejumlah akun media sosialnya.

Akun Facebook Megan juga sebelumnya masih aktif namun semua unggahannya telah dibapus. Namun, akun Facebook yang tadinya bernama Meg Kerrigan Byron kini diubah menjadi Meg Kerrigan.

Megan Kerrigan Byron menikah dengan Andy Byron dan tinggal di New York, AS. Pasangan ini memiliki dua putra. Namun, tidak banyak informasi tentang anak-anak mereka atau Megan.