HOME WOMEN MOM AND KIDS

Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |08:43 WIB
Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog
Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog (Foto: Freepik)
A
A
A

AWAL masuk sekolah biasanya anak akan menangis karena tidak ingin terpisah dari orangtuanya, hal ini ternyata wajar untuk usia anak 18 bulan - 3 tahun. Namun, jika anak berusia lebih dari 3 tahun selalu menangis ketika berpisah dengan orangtuanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Psikolog profesional.

Momen pertama kali masuk sekolah merupakan momen yang cukup emosional bagi anak karena mereka harus berpisah dengan orangtuanya dalam waktu yang cukup lama untuk belajar. Tak jarang dari mereka ada yang menangis, merengek bahkan tidak ingin masuk ke dalam ruangan kelas.

Ternyata momen ini termasuk ke dalam separation anxiety. Separation anxiety merupakan kondisi di mana individu merasa takut atau cemas berlebihan ketika harus berpisah dengan orang yang disayangi.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Nadya Andhita, M.Psi menyatakan bahwa biasanya anak-anak mengalami gangguan ini ketika berpisah dengan orangtuanya.

Anak Sekolah

“Pada anak-anak biasanya hal ini terjadi ketika ia harus berpisah dengan orangtua sebagai figur kelekatan utamanya,” ujarnya dilansir dari tiktok @amanasa.id, dikutip Selasa (14/7/2025).

Ketakutan untuk berpisah dengan orangtua merupakan hal yang wajar dialami oleh anak-anak berusia 18 bulan hingga 3 tahun tetapi untuk anak yang berusia lebih dari tiga tahun dan ketika ditinggal orangtuanya ia selalu menangis perlu dilakukan perawatan lebih lanjut oleh Psikolog profesional.

“Ketakutan untuk berpisah dengan orangtua sebetulnya wajar dialami oleh anak berusia 18 bulan sampai dengan tiga tahun,” ungkapnya.

 

