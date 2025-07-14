5 Tips Mengatasi Anak Malas Kembali ke Sekolah

TAHUN ajaran baru 2025/2026 sudah dimulai hari ini, Senin (14/7/2025). Anak-anak pun mulai kembali ke sekolah setelah menikmati liburan dan waktu luang mereka.

Memasuki sekolah lagi, anak-anak sendiri perlu kembali dipersiapkan mental dan semangatnya. Apalagi, usai liburan panjang ini. Ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan orangtua menyambut masuk sekolah anak.

Tak cuma peralatannya, anak-anak juga perlu dibina kembali agar bisa semangat masuk sekolah. Jangan khawatir, ada beberapa tips mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi buah hati yang malas ke sekolah usai libur panjang. Berikut tips mengatasi anak malas ke sekolah yang dilansir dari Hopkins Medicine, Senin (14/7/2025).

1. Kembalikan Jam Tidur Normal

Sebelum masuk sekolah, orangtua perlu mengawasi jam tidur anak agar tidak terlalu larut malam. Biasanya, anak-anak bisa tidur lebih malam saat momen liburan.

Mengembalikan waktu tidur kembali seperti semula bisa membuat anak tidur dengan cukup. Dengan begitu, mereka akan lebih segar saat bangun pagi dan bersemangat untuk ke sekolah.

2. Buat Rencana Balik ke Sekolah Menyenangkan

Salah satu alasan anak merasa malas kembali ke sekolah lantaran dianggap sebagai tempat yang tak menyenangkan. Untuk itu, Anda perlu membuat rencana kembali ke sekolah yang lebih seru untuk si kecil.

Ingatkan mereka bahwa teman-teman dan para guru sudah saling merindukan. Menceritakan serunya kembali ke sekolah juga bisa membuat anak lebih bersemangat.