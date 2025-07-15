Tren Tanaman Hias 2025: Monstera Masih Jadi Primadona, Sehelai Daun Harganya Rp100 Juta

TANAMAN hias bukan lagi sekadar dekorasi meja atau sudut ruang tamu. Di tahun 2025, mereka menjelma menjadi simbol gaya hidup sehat, elemen desain interior yang prestisius, bahkan aset investasi bernilai tinggi. Dan di tengah geliat tren ini, satu nama terus mencuri perhatian adalah Monstera.

Monstera adalah tanaman tropis asal Amerika Tengah dan Selatan, dikenal dengan daun besar yang berlubang alami. Bentuknya yang unik ini membuat Monstera kerap dijuluki “daun bolong.” Dari segi botani, tanaman ini masuk dalam keluarga Araceae, dengan jenis paling populer antara lain Monstera deliciosa, Monstera adansonii, dan varietas langka seperti Monstera variegata.

Keindahan Monstera tidak hanya pada bentuk daun yang estetik, tetapi juga pada keragaman mutasi warna yang muncul secara alami maupun hasil pembiakan selektif. Kombinasi warna putih, hijau muda, kuning, bahkan kebiruan, menjadikan setiap tanaman unik seperti karya seni hidup.

Meski sudah lama dikenal di kalangan pecinta tanaman, pamor Monstera mulai melejit sejak masa pandemi 2020. Saat itu, masyarakat mencari kegiatan produktif di rumah, dan merawat tanaman menjadi salah satu pilihan populer. Monstera dengan cepat menonjol karena tampilannya yang fotogenik, cocok untuk diunggah ke media sosial. Tren ini terus berkembang, dan kini telah bertransformasi menjadi fenomena yang jauh lebih besar.

Menurut Friesia Sutjiati dari Perhimpunan Florikultura Indonesia (PFI), Monstera tetap menjadi ikon utama tanaman hias. Namun, permintaan kini bergerak ke varietas-varietas eksklusif. “Monstera variegata seperti tri colour, silver creme, sampai blue saat ini sedang jadi buruan. Bahkan Devil Monster bisa dihargai hingga Rp100 juta hanya untuk satu daun,” ungkapnya dalam konferensi pers FLOII Expo 2025 di Depok, Jawa Barat, dikutip Selasa (15/7/2025).

Tren tanaman hias kini berakar kuat dalam gaya hidup masyarakat urban. Tanaman hidup semakin banyak diintegrasikan dalam desain interior rumah, kafe, kantor, hingga ruang publik. Kehadiran tanaman seperti Monstera menciptakan suasana yang lebih alami, menyegarkan, dan menenangkan.