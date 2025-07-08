Bahaya Memaksa Anak Masuk Sekolah di Usia Dini

TERNYATA memaksa anak masuk sekolah di usia dini itu bahaya Moms. Untuk mencapai prestasi akademis sedini mungkin, banyak orang tua kerap terburu-buru mendaftarkan anak mereka ke jenjang sekolah dasar. Namun, perspektif ini dinilai keliru dan berpotensi merampas fase perkembangan krusial bagi anak.

Terapis Okupasi Anak Aulia Fitriani, A.Md.OT, S.Psi menjelaskan bahwa masa usia 0 hingga 7 tahun adalah fase emas untuk bermain, yang memiliki dampak jauh lebih besar bagi kesiapan belajar anak di kemudian hari ketimbang target akademis dini.

"Kita itu punya banyak banget waktu untuk sekolah, kok, nantinya. Dari 7 tahun sampai kita meninggal nantinya, sampai masa tua, tuh, kita banyak banget waktu buat bersekolah. Sementara, anak, itu, manusia, itu, tuh, punya waktu untuk bermain, tuh, cuma 0 sampai 7 tahun, nih. Itu, tuh, sedikit banget, loh " ujar Aulia, Selasa (8/7/2025).

Kecenderungan orang tua untuk memaksakan anak belajar dan menerima pelajaran secara mentah-mentah sebelum waktunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan. Aulia mengamati bahwa hal ini dikarenakan banyak anak yang fase bermainnya kurang. Sehingga rasa penasaran akan suatu hal itu minim.

"Karena anaknya tuh mungkin sedikit ya diberikan kesempatan untuk roleplay untuk bermain peran jadinya anaknya tuh rasa penasarannya agak kurang," ungkapnya

Ketika anak-anak yang rasa penasarannya belum terstimulasi dengan baik dipaksa untuk menerima pelajaran akademis, dampaknya adalah anak akan mati rasa penasarannya. Jadi anak cenderung mengikuti apa yang diinstruksikan, akan tetapi tetapi tidak ada rasa inisiatif.

Hal Ini akan menghasilkan anak-anak yang pasif dalam belajar, hanya mengikuti perintah tanpa ada dorongan internal untuk mengeksplorasi lebih jauh.