Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bahaya Memaksa Anak Masuk Sekolah di Usia Dini

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:04 WIB
Bahaya Memaksa Anak Masuk Sekolah di Usia Dini
Bahaya Memaksa Anak Masuk Sekolah di Usia Dini (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA memaksa anak masuk sekolah di usia dini itu bahaya Moms. Untuk mencapai prestasi akademis sedini mungkin, banyak orang tua kerap terburu-buru mendaftarkan anak mereka ke jenjang sekolah dasar. Namun, perspektif ini dinilai keliru dan berpotensi merampas fase perkembangan krusial bagi anak.

Terapis Okupasi Anak Aulia Fitriani, A.Md.OT, S.Psi menjelaskan bahwa masa usia 0 hingga 7 tahun adalah fase emas untuk bermain, yang memiliki dampak jauh lebih besar bagi kesiapan belajar anak di kemudian hari ketimbang target akademis dini.

"Kita itu punya banyak banget waktu untuk sekolah, kok, nantinya. Dari 7 tahun sampai kita meninggal nantinya, sampai masa tua, tuh, kita banyak banget waktu buat bersekolah. Sementara, anak, itu, manusia, itu, tuh, punya waktu untuk bermain, tuh, cuma 0 sampai 7 tahun, nih. Itu, tuh, sedikit banget, loh " ujar Aulia, Selasa (8/7/2025).

Anak sekolah

Kecenderungan orang tua untuk memaksakan anak belajar dan menerima pelajaran secara mentah-mentah sebelum waktunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan. Aulia mengamati bahwa hal ini dikarenakan banyak anak yang fase bermainnya kurang. Sehingga rasa penasaran akan suatu hal itu minim.

"Karena anaknya tuh mungkin sedikit ya diberikan kesempatan untuk roleplay untuk bermain peran jadinya anaknya tuh rasa penasarannya agak kurang," ungkapnya

Ketika anak-anak yang rasa penasarannya belum terstimulasi dengan baik dipaksa untuk menerima pelajaran akademis, dampaknya adalah anak akan mati rasa penasarannya. Jadi anak cenderung mengikuti apa yang diinstruksikan, akan tetapi tetapi tidak ada rasa inisiatif.

Hal Ini akan menghasilkan anak-anak yang pasif dalam belajar, hanya mengikuti perintah tanpa ada dorongan internal untuk mengeksplorasi lebih jauh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/612/3161271/anak-PpGK_large.jpg
62% Anak Sekolah di Indonesia Kurang Tidur, Bikin Sulit Fokus Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157664/sekolah-dnsI_large.jpg
Heboh Anak Pakai Topi Tumpeng saat Sekolah, Netizen: Emak-Emak Gen Z Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/298/3156794/ide_bekal-WURv_large.jpg
Praktis Buat Working Moms, 3 Resep Bekal untuk Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/629/3155967/anak_sekolah-yfwI_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Anak di Sekolah, Bawa Bekal agar Tak Jajan Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/629/3155356/anak_sekolah-91wW_large.jpg
Bantu Anak Beradaptasi di Sekolah Baru, Lakukan 7 Hal Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155355/anak_menangis-hfqR_large.jpg
Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement