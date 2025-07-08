Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |11:57 WIB
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan (Foto: Instagram firhan)
A
A
A

TAK cuma mi instan saja, semangkuk laksa yang gurih dan nikmat bisa jadi opsi Anda untuk disantap di cuaca saat hujan. Seperti laksa spaghetti ala Firhan MasterChef Indonesia 6 ini.

Rasanya yang lezat dan kaya rempah begitu cocok di lidah orang Indonesia. Cara membuatnya pun cukup mudah lho!

Penasaran, seperti apa resep laksa spaghetti yang bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya dilansir Instagram, @firhanmci6, Selasa (8/7/2025).

Resep laksa (IG Firhan MCI)

Bahan isi:

Mie basah / spaghetti

8 buah udang

1 buah otak" Singapore (goreng)

Bakso ikan

Telor rebus

Tahu coklat

Toge

Jeruk nipis

Bahan bumbu:

100 ml santan

5 sdm krimer bubuk

1,3 liter air

5 sdm kecap ikan

6 lembar daun jeruk

2 sdt penyedap

1 ½ sdt kaldu bubuk

½ sdt garam

2 sdt gula

½ sdt lada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101862/mango_sticky_rice-j4bO_large.jpg
Viral di TikTok, Resep Mango Sticky Rice ala Mama Lita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement