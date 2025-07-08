Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan

TAK cuma mi instan saja, semangkuk laksa yang gurih dan nikmat bisa jadi opsi Anda untuk disantap di cuaca saat hujan. Seperti laksa spaghetti ala Firhan MasterChef Indonesia 6 ini.



Rasanya yang lezat dan kaya rempah begitu cocok di lidah orang Indonesia. Cara membuatnya pun cukup mudah lho!



Penasaran, seperti apa resep laksa spaghetti yang bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya dilansir Instagram, @firhanmci6, Selasa (8/7/2025).





Bahan isi:



Mie basah / spaghetti



8 buah udang



1 buah otak" Singapore (goreng)



Bakso ikan



Telor rebus



Tahu coklat



Toge



Jeruk nipis



Bahan bumbu:



100 ml santan



5 sdm krimer bubuk



1,3 liter air



5 sdm kecap ikan



6 lembar daun jeruk



2 sdt penyedap



1 ½ sdt kaldu bubuk



½ sdt garam



2 sdt gula



½ sdt lada.