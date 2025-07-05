3 Rahasia Deswita Tetap Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi

JAKARTA - Deswita Maharani punya rahasia menjaga hubungan baik dengan mantan istri Ferry Maryadi, Risma Nilawati. Kini, dia bahkan merasa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Deswita rahasia Deswita dalam menjaga hubungan dengan Risma merujuk pada beberapa hal. Namun, dia mengaku jika hal tersebut memang butuh proses pendewasaan yang cukup panjang.

Deswita juga kerap mengingat sederet nasihat almarhum ibundanya sebelum dirinya menikah. Sebab semasa hidup, mendiang berharap Deswita bisa menjadi istri yang baik bagi suaminya kelak.

Berikut 3 rahasia Deswita Maharani menjaga hubungan baik dengan mantan istri Ferry Maryadi:

1. Turunkan Ego

Rahasia pertama Deswita adalah menurunkan egonya sebagai istri baru Ferry. Meski demikian, Deswita awalnya mengaku sempat cemburu dengan kehadiran Risma.

Namun seiring waktu, ia memilih untuk memahami kehidupan masa lalu sang suami demi anaknya, Harleyava Princy Maryadi.

"Awal-awal cemburu, bukan cemburu sih lebih kayak 'aduh' kayak nggak nyaman gitu gue, tapi setelah dia dan Lea datang ke rumah udah hilang dah tuh rasanya, karena Lea itu nice banget," kata Deswita.



2. Sayangi Anak Sambung

Hubungan Deswita dan putri Ferry Maryadi, Harleyava Princy Maryadi alias Lea, pun makin harmonis. Hal tersebut menimbulkan kasih sayang tersendiri dari Deswita kepada Lea.

Karakter Lea yang mudah berbaur mempermudah Deswita dalam menjalin kedekatan. Hubungan itu pun berpengaruh kepada komunikasinya dengan Risma.

"Kebetulan memang tipikal anaknyang easy going, terus memang anaknya itu nice banget, cewek banget, pokoknya lucu banget deh. Dari awal gue nikah sama akang tuh gue bilang, 'gue bukan ibunya, dan sampai kapanpun gue nggak bakal bisa gantikan ibunya' kecuali ibunya udah nggak ada atau nggak ngurusin," lanjut wanita 44 tahun itu.