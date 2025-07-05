Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Rahasia Deswita Tetap Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |15:59 WIB
3 Rahasia Deswita Tetap Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi
3 Rahasia Deswita Tetap Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deswita Maharani punya rahasia menjaga hubungan baik dengan mantan istri Ferry Maryadi, Risma Nilawati. Kini, dia bahkan merasa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Deswita rahasia Deswita dalam menjaga hubungan dengan Risma merujuk pada beberapa hal. Namun, dia mengaku jika hal tersebut memang butuh proses pendewasaan yang cukup panjang.

Deswita juga kerap mengingat sederet nasihat almarhum ibundanya sebelum dirinya menikah. Sebab semasa hidup, mendiang berharap Deswita bisa menjadi istri yang baik bagi suaminya kelak. 

Berikut 3 rahasia Deswita Maharani menjaga hubungan baik dengan mantan istri Ferry Maryadi: 

1. Turunkan Ego 

Rahasia pertama Deswita adalah menurunkan egonya sebagai istri baru Ferry. Meski demikian, Deswita awalnya mengaku sempat cemburu dengan kehadiran Risma. 

Namun seiring waktu, ia memilih untuk memahami kehidupan masa lalu sang suami demi anaknya, Harleyava Princy Maryadi.

"Awal-awal cemburu, bukan cemburu sih lebih kayak 'aduh' kayak nggak nyaman gitu gue, tapi setelah dia dan Lea datang ke rumah udah hilang dah tuh rasanya, karena Lea itu nice banget," kata Deswita. 


2. Sayangi Anak Sambung 

Hubungan Deswita dan putri Ferry Maryadi, Harleyava Princy Maryadi alias Lea, pun makin harmonis. Hal tersebut menimbulkan kasih sayang tersendiri dari Deswita kepada Lea. 

Karakter Lea yang mudah berbaur mempermudah Deswita dalam menjalin kedekatan. Hubungan itu pun berpengaruh kepada komunikasinya dengan Risma. 

"Kebetulan memang tipikal anaknyang easy going, terus memang anaknya itu nice banget, cewek banget, pokoknya lucu banget deh. Dari awal gue nikah sama akang tuh gue bilang, 'gue bukan ibunya, dan sampai kapanpun gue nggak bakal bisa gantikan ibunya' kecuali ibunya udah nggak ada atau nggak ngurusin," lanjut wanita 44 tahun itu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/629/3171870//the_bieber-POnQ_large.jpg
10 Peraturan The Bieber Family yang Diawali Kata 'Kami Menghargai'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169009//kapuspen_tni_brigjen_mar_freddy_ardianzah-DaZT_large.jpg
Polda Metro Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi, Ini Respons Kapuspen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168553//viral-uX6c_large.jpg
Dansat Siber TNI Turun Tangan, Respons Ferry Irwandi Mengejutkan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152899//deswita_maharani_dan_ferry_maryadi-M24g_large.jpg
Cara Deswita Maharani Bisa Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152864//jaga_keharmonisan_deswita_maharani_punya_trik_agar_ferry_maryadi_tak_selingkuh-9puq_large.jpg
Jaga Keharmonisan, Deswita Maharani Punya Trik agar Ferry Maryadi Tak Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152859//deswita_maharani-tMX9_large.jpg
Sepi Job, Deswita Maharani Nyaris Tergoda Lepas Hijab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement