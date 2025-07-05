Jaga Keharmonisan, Deswita Maharani Punya Trik agar Ferry Maryadi Tak Selingkuh

JAKARTA - Deswita Maharani punya cara khusus menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Ferry Maryadi. Sebagai istri, Deswita mengakui pernah mengalami fase khawatir suaminya selingkuh.

Diakui wanita 44 tahun itu, kekhawatiran tersebut lebih terasa di awal pernikahan mereka. Saat ini, Deswita menikai kalau pertambahan usia bisa mematangkan pikiran dalam menjaga keutuhan keluarga.

"Gue lebih khawatir dulu sebenarnya dibanding sekarang. Pertama karena pertambahan usia udah pasti bikin lo mateng, kedua prioritas dalam kehidupan," ucap Deswita dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (5/7/2025).

Siapa sangka, Deswita menjaga Ferry agar tak berselingkuh melalui obrolan hati ke hati, termasuk dari sisi agama dan dosa besar yang bisa dituainya kelak.