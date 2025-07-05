Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jaga Keharmonisan, Deswita Maharani Punya Trik agar Ferry Maryadi Tak Selingkuh

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |11:18 WIB
Jaga Keharmonisan, Deswita Maharani Punya Trik agar Ferry Maryadi Tak Selingkuh
Jaga Keharmonisan, Deswita Maharani Punya Trik agar Ferry Maryadi Tak Selingkuh, (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deswita Maharani punya cara khusus menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Ferry Maryadi. Sebagai istri, Deswita mengakui pernah mengalami fase khawatir suaminya selingkuh. 

Diakui wanita 44 tahun itu, kekhawatiran tersebut lebih terasa di awal pernikahan mereka. Saat ini, Deswita menikai kalau pertambahan usia bisa mematangkan pikiran dalam menjaga keutuhan keluarga. 

Deswita Maharani dan Ferry Maryadi (IG)

"Gue lebih khawatir dulu sebenarnya dibanding sekarang. Pertama karena pertambahan usia udah pasti bikin lo mateng, kedua prioritas dalam kehidupan," ucap Deswita dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (5/7/2025). 

Siapa sangka, Deswita menjaga Ferry agar tak berselingkuh melalui obrolan hati ke hati, termasuk dari sisi agama dan dosa besar yang bisa dituainya kelak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130372/nikmati_hari_libur_bersama_keluarga_dengan_bermain_dan_bernostalgia_dengan_ultraman-zpQ8_large.jpg
Nikmati Hari Libur Bersama Keluarga dengan Bermain dan Bernostalgia dengan Ultraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2974067/pengakuan-anak-yang-tak-dianggap-hanya-di-series-keluarga-kompleks-z7m3z4zF19.jpg
Pengakuan Anak yang Tak Dianggap Hanya di Series Keluarga Kompleks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935711/ternyata-begini-cara-atikoh-ganjar-terapkan-prinsip-anti-korupsi-di-keluarga-rMbnYO5eLN.jpg
Ternyata Begini Cara Atikoh Ganjar Terapkan Prinsip Anti Korupsi di Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/612/2869134/viral-ibu-ini-ulang-tahunnya-yang-sama-dengan-3-anaknya-eldysK3Mj2.jpg
Viral, Ibu Ini Ulang Tahunnya yang Sama dengan 3 Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/612/2860727/5-pentingnya-dan-manfaat-mengenali-silsilah-keluarga-bisa-memberikan-dukungan-sesama-keluarga-nT9KplVW8Q.jpg
5 Pentingnya dan Manfaat Mengenali Silsilah Keluarga, Bisa Memberikan Dukungan Sesama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/25/612/2674453/3-momen-yang-pas-untuk-ngobrol-santai-bersama-anak-cocok-untuk-orangtua-pekerja-kt5v1tVF21.jpg
3 Momen yang Pas untuk Ngobrol Santai Bersama Anak, Cocok untuk Orangtua Pekerja!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement