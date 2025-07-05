Tips Simpan Buah dan Sayur Agar Awet, Jauhi Buah yang Mengandung Gas Etilen di Kulkas!

JAKARTA - Banyak orang penasaran, cara terbaik menyimpan buah, sayur, dan bahan organik lainnya agar tetap segar dan tahan lebih lama. Produk organik memang dikenal lebih sehat karena bebas dari bahan kimia seperti pengawet.

Justru karena tidak dilapisi dengan bahan pelindung tambahan, bahan organik akan cenderung lebih cepat membusuk jika tidak disimpan dengan tepat.

Perlu diingat bahwa jika ingin membeli buah dan sayur jangan ambil yang sudah rusak karena sangat mempercepat pembusukan. Ketika buah sudah dikupas, disarankan untuk langsung menyimpannya di dalam lemari es dan jauhkan dari daging mentah atau makanan laut lainnya.

Dengan memperhatikan cara penyimpanannya, maka gizi dan kesegarannya akan lebih terjaga. Berikut ini beberapa tips menyimpan bahan organik agar tetap awet dan tidak cepat busuk:

1. Apel

Apel bisa bertahan lebih dari 6 minggu di dalam lemari es. Namun, hati-hati jangan mendekatkan apel dengan buah dan sayuran lain karena buah ini mengeluarkan gas etilen yang dapat mempercepat pematangan buah atau sayur di sekitarnya.



2. Buah Beri

Buah-buahan berjenis beri seperti blueberry, stroberi, dan rasberi termasuk ke dalam jenis buah yang tidak bisa bertahan lama dan mudah hancur. Mereka hanya bisa bertahan selama 1 minggu, tapi untuk memperlambat pembusukan, jangan mencoba mencucinya sebelum kamu berniat untuk memakannya. Simpan lah dalam wadah bersih dan pastikan tetap berada di suhu dingin lemari es.



3. Pisang

Pisang juga termasuk kedalam jenis buah yang mengeluarkan gas etilen. Kalau kamu ingin pisang lebih cepat matang, cobalah untuk meletakkannya di atas meja atau gantungkan di tempat terbuka. Serta, hindari menyimpan pisang di dalam kulkas karena hal ini bisa membuat kulitnya cepat menghitam, meskipun bagian dalamnya masih bisa dimakan.