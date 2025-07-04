Pemilik 4 Zodiak Ini Paling Misterius Buat Banyak Orang Penasaran

JAKARTA - Tak semuanya harus diketahui publik dan tak semua orang bisa membaca apa yang dipikirkan oleh para zodiak ini, karena di balik diamnya menyimpan banyak hal. Bisa itu luka lama hingga strategi yang mereka rancang untuk menghadapi masa depan.

Berikut 4 zodiak paling misterius dan membuat orang sekitar penasaran, dilansir dari Times of India, Sabtu (5/7/2025).

1. Scorpio

Scorpio akan sangat selektif ketika ingin menceritakan sesuatu kepada seseorang, mereka harus benar-benar percaya kepada orang tersebut terlebih dahulu baru bisa mulai bercerita. Mereka juga sangat lihai dalam menyembunyikan perasaannya dan suka mengamati sekitar serta penuh strategi ketika ingin memulai sesuatu.



2. Pisces

Mereka juga sangat pandai dalam menyembunyikan perasaaannya tetapi suasana hati mereka suka berubah-ubah, misalnya hari ini mereka bisa sangat terbuka dengan orang lain kemudian keesokan hari mereka akan sangat tertutup dengan orang disekitarnya. Ketika mengambil keputusan, mereka akan lebih mendengarkan kata hati dibandingkan logika dan untuk mengungkapkan isi hatinya. Mereka lebih memilih menuangkannya ke dalam seni, seperti melukis, menulis dan lainnya.



3. Aquarius

Aquarius dikenal suka memberikan ide atau sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Mereka bisa sangat nyaman ketika sendirian dan sangat aktif di keramaian karena mereka juga mudah bergaul, meskipun mudah bergaul ia tetap menetapkan batasan kepada orang disekitarnya sehingga hla ini membuat orang disekitarnya penasaran. Selain itu, mereka juga tidak suka diatur dalam bertindak.



4. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang tersrtuktur dan penuh strategi ketika menghadapi suatu hal. Mereka juga merasa tidak perlu menceritakan semua hal kepada orang sekitarnya dan akhirnya ia lebih memilih untuk memendamnya karena mereka sangat menjaga privasi kehidupan mereka sendiri. Mereka juga terlihat kaku, serius dan dingin yang membuat orang disekitar penasaran dengan hal apa yang mereka rasakan atau pikirkan.

Demikian 4 zodiak yang paling misterius dan membuat orang disekitarnya penasaran.

(Kemas Irawan Nurrachman)