Begini Strategi Enesis Group dan Pemkot Bandung Berantas DBD

Kolaborasi dengan Dinkes Kota Bandung dan Soffell Edukasi 3M Plus kepada warga di 3 kecamatan dan 14 kelurahan. (Foto: dok Enesis Group)

SEBAGAI wujud komitmen terhadap kesehatan masyarakat, Enesis Group melalui brand andalannya, Soffell, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menyelenggarakan program kolaboratif bertajuk Gerakan Berantas Nyamuk Bersama 3M + Mengoles Keluarga Sehat dan Bebas DB”.

Program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung dan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pada Rabu (2/7/2025) di Kiara Artha Park, Bandung.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian, para kepala puskesmas, Ketua TP-PKK, para kader kesehatan, serta 140 kader Jumantik.

Sementara itu, dari pihak Enesis Group, turut hadiri CEO Enesis Group Aryo Widiwardhono, bersama jajaran eksekutif, yaitu CMO Enesis Group Jo Selahap Semidang, CHRLO Enesis Group Bambang Cahyono, CFO Enesis Group Ronny Widjaja, Head of Human Resources & Public Relations Enesis Group, RM. Ardiantara, serta Senior Brand Manager Soffell, Louis Sumantadiredja.

Kota Bandung: Titik Penting dalam Gerakan Nasional

Program ini merupakan perluasan dari gerakan nasional edukasi pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Jember, Banyuwangi, Bali, dan Yogyakarta. Kota Bandung menjadi kota prioritas dalam program ini mengingat tingginya angka kasus DBD yang tercatat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kota Bandung tentang pentingnya pencegahan DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menempati posisi pertama jumlah kasus DBD di Jawa Barat dengan 7.447 kasus sepanjang tahun 2024.

Bahkan di lima kecamatan dengan angka tertinggi yaitu Buah Batu, Rancasari, Coblong, Kiaracondong, dan Arcamanik tercatat ratusan kasus dan beberapa di antaranya berujung pada kematian. Per Mei 2025, di Kecamatan Buah Batu terdapat 88 kasus, Rancasari 74 kasus, dan Coblong 65 kasus. Ini adalah angka yang harus kita tangani bersama.

Intervensi Edukatif dari Rumah ke Rumah

Program ini lebih dari 30.000 warga yang tersebar di wilayah Kota Bandung yang menyasar ke tiga kecamatan dengan padat penduduk yaitu Kecamatan Buah Batu, Rancasari, Cibiru, dan 14 kelurahan. Edukasi dilakukan secara langsung melalui pendekatan door-to-door dengan melibatkan 140 kader Jumantik.