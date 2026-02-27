Ciptarasa, Bumbu Serbaguna Ajaib untuk Semua Masakan Lezat

JAKARTA - Memasak sekarang jauh lebih gampang, cepat, dan anti-gagal dengan bantuan tiga pilihan varian rasa bumbu penyedap serbaguna, Ciptarasa!

Ciptarasa jadi solusi masak satset untuk hidangan lezat dan sehat. Bumbu penyedap serbaguna dengan kualitas terbaik ini terbuat dari rempah-rempah alami. Tidak hanya memberikan rasa gurih, Ciptarasa juga membantu masakan rumahan, pelaku usaha hingga koki profesional, dalam menciptakan hidangan yang nikmat.

Bumbu penyedap serbaguna Ciptarasa membantu meningkatkan rasa masakan, cocok untuk semua jenis masakan agar setiap hidangan selalu terasa istimewa. Ciptarasa dapat digunakan sebagai seasoning pada berbagai tahapan memasak, mulai dari marinasi, menumis, hingga menggoreng, tersedia dalam tiga varian rasa, Ayam Bawang, Pedas Manis dan Manis Gurih, dalam kemasan praktis 20 gram.

Nah, Ciptarasa varian apa sih yang cocok buat berbagai sajian lezat? Berikut rekomendasi dari Chef Elisa Yuliastuti, Chef Ambassador Mi Burung Dara.

Ciptarasa Ayam Bawang

Bumbu serbaguna Ciptarasa Ayam Bawang, punya warna putih, terbuat dari ekstrak daging ayam dan bawang putih. Menariknya, Ciptarasa Ayam Bawang bisa langsung dipakai untuk bikin masakan sesuai selera maupun dijadikan bahan bumbu dasar lainnya.

Chef Elisa merekomendasikan varian rasa ini bagi masakan rumahan dan pelaku usaha menginginkan kecepatan tanpa mengorbankan cita rasa. “Ini solusi tepat untuk masak sehari-hari, maupun untuk pelaku UMKM,” kata Chef Elisa.